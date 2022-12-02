Общество

В Заксобре прошел тест на знание истории Великой Отечественной войны

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В пятницу, 2 декабря, Законодательное собрание Пензенской области стало одной из площадок, на которых прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», входящая в федеральный проект «Большая страна».

Тест проводится в целях исторического просвещения молодежи, сохранения и поддержания истории победы над фашизмом. Знания проверили депутаты Заксобра и молодежного парламента, ученики кадетских классов.

Участников акции приветствовал председатель Заксобра Вадим Супиков.

«Большой зал регионального парламента не в первый раз становится площадкой теста и других патриотических мероприятий. Как подчеркивает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, у нашей страны нет и не может быть другой национальной идеи, кроме патриотизма: «Быть патриотом - суть природы и характер российского народа». Патриотизм - это любовь к своей Родине, знание и уважение к ее прошлому, готовность пожертвовать собой ради будущего великой России», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Он уделил особое внимание тому, что в тесте акцент сделан на участниках событий Великой Отечественной войны, на героях, чьи имена известны и почитаемы, и на подвигах неизвестных солдат, память о мужестве и героизме которых абсолютно священна.

«Сегодня в ходе специальной операции российские военнослужащие и добровольцы, как их деды и прадеды, с оружием в руках противостоят нацизму, отстаивают духовно-нравственные ценности, которые являются частью генетического кода нашего народа. Сохранить правду о самой кровопролитной в истории человечества войне и о роли Советского Союза, защитившего весь мир от «коричневой чумы», - наш долг перед предками», – добавил Вадим Супиков и вручил участникам сертификаты.

Организатором акции в Сурском крае выступает молодежный парламент при поддержке министерства образования, регионального отделения Российского военно-исторического общества, общественной организации краеведов Пензенской области.

По словам регионального координатора проекта Елизаветы Щаниной, в этот день в регионе работают 340 площадок.

Акция проводится в восьмой раз, по просьбе представителей других регионов введено двухуровневое тестирование - базовое и профильное. В тесте 40 вопросов, на которые нужно ответить за 40 минут. Все желающие могут сегодня присоединиться к акции в любое удобное время до полуночи на сайте big-history.ru.

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Источник — фото www.zspo.ru
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