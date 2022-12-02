В Пензе спортшкола забыла выплатить 2 млн участнице ОИ-2020

02.12.2022 | 10:01

В Пензе гимнастка отсудила крупную сумму у спортивной школы олимпийского резерва имени Н. А. Лавровой.

Девушка была зачислена в состав спортшколы в 2016 году, в 2021-м выступала на международных соревнованиях - чемпионате Европы по художественной гимнастике, Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира в Японии, добилась высоких результатов: получила 3 серебряные и 5 золотых медалей.

Однако положенных выплат, предусмотренных положением о порядке назначения денежного вознаграждения учащимся и спортсменам, не получила.

Обратившись в суд, она попросила взыскать с учреждения 2 млн 80 тыс. в качестве вознаграждения за призовые места, 205 тыс. 538 рублей в счет уплаты процентов за пользование чужими деньгами, 18 900 за госпошлину. Моральный вред она оценила в 416 тысяч рублей.

Изучив материалы дела, суд встал на сторону истицы и удовлетворил ее требования по всем пунктам, кроме процентов и компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В 2021 году в Олимпийских играх от Пензенской области участвовали пятеро спортсменов: Денис Аблязин (спортивная гимнастика), Анастасия Близнюк (художественная гимнастика), Евгений Кузнецов (прыжки в воду), Наталья Афремова (ВМХ-спорт) и Анастасия Горбунова (триатлон).

Предполагалось, что крупнейшие международные соревнования состоятся в 2020 году, но из-за пандемии было принято решение перенести их на 2021-й, оставив наименование «ОИ-2020».