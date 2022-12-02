«Термодом» построит в Спутнике умную спортивную площадку

«Термодом» продолжит развивать инфраструктуру Города Спутника. В 2023 году в микрорайоне появится одна из двух первых для региона умных спортивных площадок.
Проект стал возможен благодаря комплексной работе правительств России и Пензенской области, регионального министерства физической культуры и спорта, а также строительного холдинга «Термодом».
«Эта площадка многофункциональна. Например, ее футбольное поле зимой будет выполнять роль хоккейной коробки. Будут также зоны для воркаута, площадки для волейбола, баскетбола в формате «три на три», трибуна для зрителей, легкоатлетическая дорожка. В общем, это такой симбиоз, который будет по душе любому, кто захочет прийти на эту площадку», - рассказала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.
Она также отметила удачное месторасположение площадки - в новой части тропы здоровья «Ритм» в Спутнике, недалеко от жилого массива.
«Наша общая работа - здоровье людей, и для этого будут сделаны максимально комфортные условия для занятий физической культурой», - подчеркнула Евгения Бочкарева.
Умная спортивная площадка будет оборудована точкой Wi-Fi для быстрого подключения к интернету, предусмотрят возможность с мобильного устройства пользоваться помощью виртуального тренера.
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