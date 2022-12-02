На коммуналке можно сэкономить при длительном отъезде из дома

02.12.2022 | 08:20

С 1 декабря в Пензенской области, как и в других регионах России, подорожали жилищно-коммунальные услуги, и многие граждане задумываются, как сэкономить на коммуналке.

Эксперты «Парламентской газеты» советуют: время, проведенное вне жилища, может стать поводом для перерасчета ряда услуг, исключая отопление. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2023 года. Они касаются жильцов как индивидуальных, так и многоквартирных домов.

Право на перерасчет появляется, если человек уезжает из квартиры больше чем на пять дней. Перед отъездом либо в течение 30 дней после возвращения нужно написать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие длительное отсутствие жильца.

Такими документами могут стать командировочное удостоверение, которое выдает отдел кадров, счет из гостиницы после отпуска, справка из больницы или санатория после лечения, справка от командира воинской части после срочной службы в армии.

Также можно сделать перерасчет за студента, который уехал учиться в другой город или просто перебрался в общежитие. Для этого ему нужно в деканате ежегодно получать справку об обучении.

Также пересчет должны сделать тем, кто проводит летние месяцы на даче - для этого в управляющую компанию нужно представить справку от главы администрации садового товарищества.

Что касается отопления, то вернуть деньги можно, если в квартире слишком холодно - в жилых комнатах температура опустилась ниже +18 градусов, а в угловых - ниже +20. Для этого нужно пригласить представителей управляющей компании на замеры и составить соответствующий акт проверки. После этого деньги, потраченные на некачественное отопление, должны компенсировать.