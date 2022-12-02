ЕР отметила роль благотворителей в гуманитарной миссии на Донбассе

02.12.2022 | 10:24

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах.

В четверг, 1 декабря, в день рождения партии, по всей стране руководители региональных отделений встретились с волонтерами и благотворителями, которые присоединились к гуманитарной миссии партии. Об этом сообщается на сайте ER.ru.

В центральном исполкоме «Единой России» такую встречу провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак.

«За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне», - обратился к участникам встречи Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтерами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы помогает гражданским жителям, военнослужащим, бойцам народной милиции ЛДНР.

«Еще раз низкий за это поклон», - сказал секретарь генсовета.

Участники встречи рассказали, что не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и в новые регионы.

«Победа создается не только оружием и экономикой. Победа создается силой духа. Вот она у вас есть», - заключил председатель партии.

Не остался в стороне и Сурский край. Пензенские предприятия и общественные организации, жители и целые районы активно собирали гуманитарную помощь для Донецкой и Луганской народных республик, для мобилизованных граждан. Они передавали помощь в региональный исполком партии «Единая Россия», на базе которого расположен пункт сбора, затем груз формировался и отправлялся к эвакуированным или в зону СВО - бойцам на передовой.

С волонтерами и благотворителями встретился руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пензенской области Михаил Макаров.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвует в гуманитарной миссии. Все мы - одна большая сплоченная команда, неспособная остаться в стороне в это нелегкое время. Благодаря неравнодушным жителям региона наши земляки, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, получают дополнительно теплые вещи, продукты и медикаменты, оборудование, а также весточки с Родины - посылки от родных и теплые слова поддержки от детей», - подчеркнул он.