В Сурске восемь аварийных домов не снесли из-за нехватки денег

01.12.2022 | 09:57

В городе Сурске Городищенского района восемь аварийных и расселенных домов стали опасными для людей.

Люди давно покинули свои квартиры и справили новоселье, но ветхие строения не были снесены. Дома, в которых конструкции уже частично обрушились, находились в непосредственной близости от других зданий, тротуаров, проезжей части и создавали угрозу жизни и здоровью граждан.

Эти факты установила прокуратура, проверив исполнение законодательства.

Органы власти объяснили: в городском бюджете нет денег на снос полуразвалившихся построек.

«Прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Сурска произвести снос аварийных домов. Решением Городищенского районного суда требования удовлетворены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.