В Сурске восемь аварийных домов не снесли из-за нехватки денег

В городе Сурске Городищенского района восемь аварийных и расселенных домов стали опасными для людей.
Люди давно покинули свои квартиры и справили новоселье, но ветхие строения не были снесены. Дома, в которых конструкции уже частично обрушились, находились в непосредственной близости от других зданий, тротуаров, проезжей части и создавали угрозу жизни и здоровью граждан.
Эти факты установила прокуратура, проверив исполнение законодательства.
Органы власти объяснили: в городском бюджете нет денег на снос полуразвалившихся построек.
«Прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Сурска произвести снос аварийных домов. Решением Городищенского районного суда требования удовлетворены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀