В Пензенской области херсонцам дадут деньги на жилье и имущество

01.12.2022 | 15:45

В Пензенской области жителям Херсона и части Херсонской области предоставят единовременные выплаты, а также соцвыплаты на приобретение жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.

Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Меры поддержки распространяются на тех граждан, которые вынужденно в экстренном порядке покинули свои жилища в самом Херсоне и области и прибыли в Сурский край. Дата приезда - с 13 октября.

Им предоставят жилищный сертификат, а также выплатят по 100 000 рублей на обзаведение имуществом. Для получения помощи беженцам необходимо будет подать заявление.

Сумму жилищного сертификата рассчитают на основе количества членов семьи. 33 кв. м смогут приобрести одинокие граждане, 42 кв. м - семьи из трех человек. По 18 кв. м придется на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

В постановлении отмечено, что к членам семьи относятся лица, совместно покинувшие с заявителем Херсон или Херсонскую область.

Также в документе указано: для покупки жилья можно привлекать не только средства сертификата, но и собственные, и взятые в кредит.

В сентябре стало известно, что в Пензенской области арендуют квартиры для переселенцев из ЛДНР и Украины. Закреплены следующие расходы на аренду (включая оплату коммунальных услуг) в месяц: за однокомнатную квартиру - не более 18 000 рублей, двухкомнатную - не более 27 000; трехкомнатную и более - не выше 36 000.