Назван самый активный в интернете город в Пензенской области

01.12.2022 | 11:41

Жители Спасска чаще, чем других населенных пунктов Пензенской области, проявляют активность в интернете. Это показало исследование, проведенное компанией «МегаФон».

Ежемесячно абоненты здесь используют в среднем 25 Гб мобильных данных. Это, к примеру, равно 12 фильмам в разрешении для смартфона.

Приведенная цифра на 20% выше средней для городов региона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, столица области занимает лишь пятую строчку рейтинга по использованию интернета на человека. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом: на первом месте - Спасск (25,1 Гб в среднем на пользователя), на втором - Городище (24,9 Гб), на третьем - Никольск (24,6 Гб), на четвертом - Нижний Ломов (23,4 Гб), на пятом - Пенза (22 Гб).

Для сравнения: обычно горожане в Сурском крае прокачивают по 21 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 17% и составлял 18 Гб. Рейтинг выглядел иначе, первую позицию занимал Никольск, вторую - Спасск, третью - Нижний Ломов, четвертую - Пенза, а пятую - Городище.

А вот топ-5 по количеству телефонных звонков кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Кузнецк, Никольск и Городище. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 8 часов, то общительные жители Кузнецка - 11 часов 9 минут.

«Технические специалисты фиксируют увеличивающийся спрос на быстрый интернет среди горожан. Чтобы его удовлетворить, мы активно расширяем покрытие LTE. Новые телеком-объекты «МегаФона» появились во всех районах Пензы, в Сурске и Никольске. В других городах проведены работы по модернизации действующего оборудования», - отметил директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Новые базовые станции позволили увеличить скорость мобильного интернета на 50-70% и обеспечить связью население кварталов с плотной застройкой.