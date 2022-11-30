«Термодом» продлил тропу здоровья в Спутнике

30.11.2022 | 16:51

Строительный холдинг «Термодом» завершил работы над продлением тропы здоровья «Ритм» микрорайона Город Спутник. Теперь любители бега, скандинавской ходьбы, катания на роликах могут использовать дистанцию в 4 400 м, а для велосипедистов маршрут составит 4 600 (с учетом велодорожки в верхней части набережной).

«Приятно, что наш застройщик, несмотря на сложные экономические времена, находит возможности вкладываться в инфраструктуру микрорайона. Нам, жителям Спутника, это поможет развиваться, заниматься своим здоровьем, поэтому мы очень благодарны холдингу «Термодом», - рассказала жительница Спутника Наталья Михейкина.

«Хочется поблагодарить и «Термодом», и его руководителя Рафика Анверовича Ибрагимова, что помогает нам и заботится о нас. Недавно благодаря ему у нашей группы появилась своя фирменная одежда, а теперь есть возможность интенсивнее продвигать наше движение», - поделилась впечатлениями участница группы скандинавской ходьбы Татьяна Подогова.

По случаю открытия обновленной тропы здоровья холдинг «Термодом» пригласил жителей и гостей Спутника оценить новый маршрут, устроил развлечения для детей и угостил всех кашей из полевой кухни.

«Термодом» продолжит инвестировать в развитие инфраструктуры Города Спутника. В 2023 году на новом участке тропы планируется благоустроить еще одно место отдыха у воды, а рядом создать умную спортивную площадку. Это несколько игровых полей, беговые дорожки, комплект для воркаута, трибуна для зрителей, а главное, планируется оборудовать площадку точкой Wi-Fi и возможностью с мобильного устройства пользоваться помощью виртуального тренера.