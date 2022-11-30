«Русмолко» применила в регионе новый способ заготовки корнажа

30.11.2022 | 12:07

Компания «Русмолко», один из крупнейших производителей молока-сырья в стране, первой в Пензенской области применила инновационную технологию заготовки корнажа кукурузы в ходе уборочной кампании 2022 года.

Новая технология позволила увеличить урожайность в 1,5 раза и снизить себестоимость корма.

Инновация учитывает климатические условия региона, ее использование не зависит от заморозков. В полученном корме высокая концентрация крахмала и клетчатки, а при заготовке полностью исключена перевалка и плющение зерна кукурузы.

Кроме того, технология дает возможность разгрузить зерноуборочные комбайны в осенний период и сосредоточить их на уборке поздних высоко маржинальных культур, таких как соя и подсолнечник.

В этом году растениеводы компании опробовали новый вид уборки кукурузы на концентрированный силос (альтернативное название зерно-стержневого корнажа) на площади в 1 330 га. Валовый сбор составил более 16,6 тысячи тонн при средней урожайности 12,5 тонны с гектара. Влажность корма составляет 45–55%, содержание крахмала - 55-60%. Именно такое соотношение является наиболее ценным в рационе высокопродуктивных коров.

Уборка велась кормоуборочными комбайнами, которые используются обычно для заготовки силоса и сенажа. Для успешной работы их оборудовали обчесывающими жатками, устройством для плющения початков кукурузы (корн-крекеры) и системой подачи консерванта.

Уборка проходит следующим образом: комбайн при помощи жатки собирает с растений кукурузы только початки, листостебельная масса при этом измельчается и разбрасывается на поверхности поля.

Таким образом, к основным рабочим органам комбайна подаются целиком початки (с зерном, стержнем и листовой оберткой). Их измельчает специальный барабан, а затем сырье попадает на плющение в корн-крекер. Далее эта масса через выгрузной хобот подается в транспортное средство и перевозится к траншее для трамбования.

Напомним, «Русмолко» активно внедряет современные технологии и методы в стратегически важное растениеводческое направление. В компании действует собственный аналитический центр, позволяющий осуществлять контроль производственных процессов.

В 2021 году в рамках контроля растениеводческого направления «Русмолко» внедрила систему дистанционного контроля сельхозугодий, автоматизировала анализ производственных показателей в информационной базе. Внедренные технологии позволили своевременно выявлять и предотвращать отклонения и нарушения, что положительно повлияло на экономические показатели. Кроме того, специалисты компании формируют историю полей при помощи дистанционного мониторинга.