Авито запустил интерактивную карту актуальных поисков для «Лиза Алерт»

30.11.2022 | 17:07

На открытии VIII Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Авито представил новый продукт для вовлечения людей в работу: интерактивную карту с информацией об актуальных поисках с привязкой к локации, перечнем необходимого инвентаря, контактами представителей «Лиза Алерт».

Таким образом пользователи Авито смогут видеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы.

Карта интегрирована в специализированный раздел на Авито, который также включает в себя поиск проживания для добровольцев и сбор средств на приобретение необходимого оборудования.

Интерактивная карта - уникальная разработка техкоманды Авито, которая пока является единственным проектом с подобным интерфейсом и функционалом, созданными специально для нужд отряда. Карта уже доступна в веб- и мобильной версиях.

В ближайшее время под ориентировками на карте появятся дополнительные детали: контакты локального отряда и информация о том, какое оборудование или помощь необходимы прямо сейчас добровольцам в регионе. Недавно открытые поиски и поиск детей будут отдельно выделены цветом для привлечения внимания.

«Миссия Авито - помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Она родилась из самой природы нашего сервиса. Сегодня Авито посещает 60 млн человек в месяц. И большую часть наших пользователей отличает высокая социальная вовлеченность и неравнодушие. Предложить им возможность принять участие в помощи отряду стало задачей нашего сотрудничества. Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков будет составлять 10 из 10», - отметил заместитель генерального директора Авито Иван Гуз.

Председатель ПСО «Лиза Алерт» Григорий Сергеев добавил, что человек ждет помощи независимо от мировой ситуации и, если есть люди, которые ему могут помочь, это невероятно важно.

«Авито предлагает своим пользователям передать средства для покупки навигаторов и другого инвентаря, который может нам помочь в поиске, или поделиться принадлежащим им оборудованием. Новый раздел позволит видеть потребности отряда в моменте и в привязке к конкретной местности. Также в следующем году мы стартуем с лекциями о безопасном поведении в интернете и финансовой безопасности: таких навыков нет у большинства взрослых, что уж говорить о детях», - пояснил он.

Соглашение о сотрудничестве Авито и «Лиза Алерт» было подписано в мае 2022 года. Компания уже организует и финансирует расселение добровольцев во время поисков и учений на объектах Авито Недвижимости и помогает с поиском необходимого инвентаря.