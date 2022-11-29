В Пензенской области алиментщик не сумел скрыть накопления от пристава

29.11.2022 | 13:31

125 тысяч рублей задолжал 42-летний житель Нижнеломовского района родной дочери. Девушка уже отметила совершеннолетие, а деньги от него ей так и не поступили.

Отец-беглец скрывался от судебного пристава-исполнителя и не появлялся по месту регистрации.

Запросы в банки долгое время были безрезультатными. Однако после обновления информации в одном из финансово-кредитных учреждений обнаружился счет алиментщика, куда он перечислял сбережения.

Именно эти средства, на которые судебный пристав обратил частичное взыскание, были направлены дочери должника.

«Банковский счет мужчины, так тщательно скрывавшего свои накопления, восполнил неоплаченную задолженность по алиментам. Девушка получила положенные ей денежные средства», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.