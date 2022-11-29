Общество

В Пензе женщина по ошибке отправила 63 000 рублей чужой УК

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Досадная ошибка лишила жительницу города нескольких десятков тысяч рублей. Она перепутала кнопки в банкомате и отправила деньги не в ту компанию, когда оплачивала коммунальные услуги. Вернуть средства оказалось невероятно сложно.

«Банкомат выбил и ООО «Центр плюс», и «Без проблем», а деньги ушли в «Без проблем». Это такое, что на голову не натянешь. Я сразу поняла по деньгам. Потому что запятую я не поставила, и выходит чек, а там не то», - сообщила пензячка.

Мало того что управляющая компания чужая, так еще и вместо 6 300 рублей - 63 тысячи с лишним списали с карты. Сотрудник банка остановить платеж не мог. Средства ушли на счет УК «Без проблем», в которой удивились неожиданному доходу и готовы были бы вернуть. Но без проблем не вышло.

«Судебный пристав позвонил и говорит: «Был такой случай?» Я говорю: «Да, а почему мы у вас?» А он: «Арестованы деньги, должники «Без проблем». Вдруг приходит повестка, что мы являемся третьими лицами в арбитражном суде при решении вопроса между ООО «Без проблем» и судебными приставами», - рассказала горожанка.

Усложняется ситуация тем, что деньги лежали на карте мужа. Женщина - гражданка другого государства, из-за сложных отношений между странами пенсию оттуда получать перестала. Досадная ошибка лишила семью накоплений.

В управлении службы судебных приставов сообщают: в производстве есть дело по взысканию долгов с компании «Без проблем».

«Вернуть денежные средства либо взыскать в ее пользу не представляется возможным, так как взысканные денежные средства являются денежными средствами непосредственно должника, так как списано со счета должника. Исполнительных документов о взыскании с нашего должника в пользу данной гражданки у нас на исполнении нет, в связи с чем как взыскать не представляется возможным, так и вернуть», - объяснил начальник Межрайонного отделения УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Выход один - обращаться в суд, чем и занимается допустившая ошибку женщина. Супруг ей не помощник, он ко всему прочему сильно заболел.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте