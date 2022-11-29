В Пензе женщина по ошибке отправила 63 000 рублей чужой УК

29.11.2022 | 19:43

Досадная ошибка лишила жительницу города нескольких десятков тысяч рублей. Она перепутала кнопки в банкомате и отправила деньги не в ту компанию, когда оплачивала коммунальные услуги. Вернуть средства оказалось невероятно сложно.

«Банкомат выбил и ООО «Центр плюс», и «Без проблем», а деньги ушли в «Без проблем». Это такое, что на голову не натянешь. Я сразу поняла по деньгам. Потому что запятую я не поставила, и выходит чек, а там не то», - сообщила пензячка.

Мало того что управляющая компания чужая, так еще и вместо 6 300 рублей - 63 тысячи с лишним списали с карты. Сотрудник банка остановить платеж не мог. Средства ушли на счет УК «Без проблем», в которой удивились неожиданному доходу и готовы были бы вернуть. Но без проблем не вышло.

«Судебный пристав позвонил и говорит: «Был такой случай?» Я говорю: «Да, а почему мы у вас?» А он: «Арестованы деньги, должники «Без проблем». Вдруг приходит повестка, что мы являемся третьими лицами в арбитражном суде при решении вопроса между ООО «Без проблем» и судебными приставами», - рассказала горожанка.

Усложняется ситуация тем, что деньги лежали на карте мужа. Женщина - гражданка другого государства, из-за сложных отношений между странами пенсию оттуда получать перестала. Досадная ошибка лишила семью накоплений.

В управлении службы судебных приставов сообщают: в производстве есть дело по взысканию долгов с компании «Без проблем».

«Вернуть денежные средства либо взыскать в ее пользу не представляется возможным, так как взысканные денежные средства являются денежными средствами непосредственно должника, так как списано со счета должника. Исполнительных документов о взыскании с нашего должника в пользу данной гражданки у нас на исполнении нет, в связи с чем как взыскать не представляется возможным, так и вернуть», - объяснил начальник Межрайонного отделения УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Выход один - обращаться в суд, чем и занимается допустившая ошибку женщина. Супруг ей не помощник, он ко всему прочему сильно заболел.