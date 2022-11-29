Общество

В Кузнецке предложили не выпускать бродячих собак у школ и детсадов

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Наболевший вопрос бродячих собак вновь обсуждался на оперативном совещании в администрации Кузнецка в понедельник, 28 ноября.

В частности, было предложено не выпускать отловленных и стерилизованных животных в общественных местах, особенно вблизи школ и детских садов, даже если они были там отловлены.

«Лесов вокруг много, пусть пасутся», - отметил мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Он также подчеркнул, что большинство бродячих собак на улицах города имеют хозяев, которые выпускают животных на самовыгул.

Ранее предложение о запрете выпускать в определенных местах животных после отлова и стерилизации прозвучало в Пензе. 25 ноября на сессии гордумы депутат Александр Смирнов предложил выпускать их в промышленные зоны.

«А то отловили на 8 Марта, к примеру, и на 8 Марта же и привезли. А это центр города. Если ее выпустить в другом месте, она, может, в леса уйдет и будет там жить!» - предположил он.

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Источник — фото pixabay.com
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