В Грабове с амбулаторией нельзя связаться из-за отсутствия телефона

29.11.2022 | 10:42

Не все амбулатории в Пензенской области обеспечены средствами связи для взаимодействия с пациентами. Например, в селе Грабово Бессоновского района отсутствует телефон.

Об этом местная жительница Алла Я. сообщила на странице губернатора во «ВКонтакте» в понедельник, 28 ноября.

«Поставили амбулаторию полгода назад. И до сих пор в ней нет телефона. Каменный век. Вызвать ребенку врача на дом - это целый квест. Почему мы все дружно должны звонить в Бессоновку, а они в свою очередь передавать все в Грабово? У них своих больных полно. Иногда дозвониться нереально. Как долго мы не увидим телефон, скажите, пожалуйста?» - поинтересовалась женщина.

Представитель Бессоновской районной больницы принес извинения за доставленные неудобства.

«Уважаемая Алла, ориентировочный срок установки стационарного телефона в Грабовскую врачебную амбулаторию - до 2 декабря 2022 года», - пояснил он.