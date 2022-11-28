В «ТНС энерго Пенза» стартовала акция «Новогодний кешбэк»

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области проводит для клиентов - физических лиц акцию «Новогодний кешбэк», по итогам которой 200 победителей получат денежные призы.
Для участия потребителям «ТНС энерго Пенза» необходимо:
1) погасить основной долг за электроэнергию по состоянию на 1 декабря 2022 года;
2) до конца года оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря, или оплатить рекомендуемый платеж, который указан в ноябрьском счете.
Ста клиентам, использовавшим для оплаты официальный сайт компании, личный кабинет или мобильное приложение «ТНС энерго», на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей. Еще ста победителям, оплатившим электроэнергию любым иным способом, будет зачислено по 500 рублей. Всем остальным участникам будут полностью аннулированы пени.
Призы победителям будут зачислены в январе 2023 года.
С положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».
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