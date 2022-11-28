Общество

В Пензе на насосы для фонтана готовы потратить полмиллиона рублей

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В Пензе объявлен аукцион на поставку насосов для главного городского фонтана, расположенного на улице Московской. На них заказчик, МБУ «Пензавтодор», готов потратить 546 тыс. 666 рублей, сообщается на портале госзакупок.

Речь идет о восьми пластиковых погружных насосах с DMX-сигналом и высотой подъема струи не менее чем на шесть метров. За каждый предполагается заплатить по 68 тыс. 333 рубля.

Заявки от поставщиков принимаются до 29 ноября, 30-го будут подведены итоги. Победитель должен будет исполнить договор в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

В 2022 году фонтан радовал горожан недолго - около трех месяцев, хотя в предыдущие годы этот период был дольше. Пензенцы, любовавшиеся светомузыкальным шоу, замечали, что бьют не все струи: примерно пятая их часть рядом с чашей не поднимается в воздух из-за того, что неисправны 22 из 128 насосов.

Прошлой осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го. Однако по прошествии времени стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.

Последний ответ от производителя фонтана был такой: нашли аналоги и готовы провести их испытания. Вопрос планировали решить до конца года.

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