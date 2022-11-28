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Общество

В 2022 году «черная пятница» привлекла еще больше покупателей

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Компания «МегаФон» обнародовала статистику, посвященную покупкам в «черную пятницу».

Специалисты собрали большие данные и отметили, что распродажами стали больше интересоваться мужчины.

За год доля таких участников акции выросла с 30 до 40%.

В целом интерес россиян к «черной пятнице» растет. Зарегистрировано увеличение мобильного трафика в 3,3 раза по сравнению с периодом акции в 2021 году.

В 3 раза больше покупателей приобрели товары в «черную пятницу». Акция продолжает оставаться самой популярной в стране. В этот период мобильный интернет-трафик на 10% опередил результат Дня шопинга, объявленного 11 ноября.

В рейтинг популярных товаров вошли одежда и обувь (интересовалась треть покупателей), книги (27%), ювелирные украшения (25%). Мужчин больше привлекала техника и электроника, а женщин - одежда и обувь.

Высокий интерес к акции проявили и посетители интернет-магазина «МегаФона». Во время «черной пятницы» количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с 2021-м. Более 50% покупок составили смартфоны, 18% - аксессуары, 7% - беспроводные наушники.

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