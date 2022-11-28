Пензенские продавцы озвучили цену на елку в 2022 году

28.11.2022 | 12:38

В Заречном елочные базары могут начать работу уже в четверг, 1 декабря. Пока известны адреса первых семи точек.

Их озвучил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на отдел развития предпринимательства и сферы услуг городской администрации.

Новогоднее дерево жители закрытого города смогут приобрести на улицах Братской, 12, Комсомольской, 10, Строителей, 11, в проезде Демакова рядом с магазином «Два приятеля», у торговых центров «Универмаг», «Дубрава», «Глобус».

«Примерная стоимость метровой сосны составит 500 рублей», - сообщает портал.

Дата открытия елочных базаров в Пензе пока неизвестна. В прошлом году они начали работу 10 декабря. Новогодние деревья продавались по цене от 350 рублей за метр.

Ранее в мэрии областного центра назвали места, где елку можно будет купить с десятипроцентной скидкой. Она будет действовать только для держателей карт «Забота».