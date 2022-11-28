Квартира в ЖК «Созвездие» - всего за 11 000 рублей в месяц

28.11.2022 | 16:55

Ипотека с господдержкой заканчивается, а значит, все меньше шансов приобрести квартиру с удобным ежемесячным платежом.

Сейчас холдинг «Термодом» сотрудничает со Сбербанком. На базе льготной ипотеки разработана программа со ставкой от 0,1% годовых.

При таких условиях 1-комнатная квартира в ЖК «Созвездие» будет ежемесячно обходиться в 10 943 рубля.

В этой квартире просторный санузел - 6,2 кв. м, поэтому мечта о круглой ванне точно сбудется. И не придется искать, куда бы поставить стиральную машинку.

Также у жилплощади удобная конфигурация коридора, где легко сделать собственную гардеробную с зеркалом во всю стену. В комнате можно зонировать приватное и общественное пространство.

И все это - по цене съемного жилья.

Информацию о том, как купить такую квартиру по действующей ставке, предоставят в офисах продаж холдинга «Термодом» или по номеру 28-28-20.