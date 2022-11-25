«Термодом» приглашает посетить шоурумы в Спутнике

25.11.2022 | 16:24

В Городе Спутнике есть жилой квартал «Радужные дворы», а в одном из его домов располагается целый этаж, квартиры которого холдинг «Термодом» превратил в шоурумы. Проще говоря, именно здесь можно увидеть, каким будет будущее жилье после ремонта и обустройства интерьера.

От студий до 3-комнатных квартир - оценить можно все: от технических строительных тонкостей до вариантов расположения мебели или видов из окна.

Попасть в шоурумы может любой желающий, для этого необходимо всего лишь обратиться к менеджеру в офисе продаж строительного холдинга «Термодом» в Городе Спутнике.

Связаться можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) или просто оставить заявку здесь.