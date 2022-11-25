Новогодний подарок от «Территории жизни»: Платим ипотеку за вас

25.11.2022 | 16:11

Завершение года - это время подводить итоги реализации планов. К тому же, по мнению экспертов, зима - самый благоприятный период для приобретения жилья. Символично встретить Новый год в новой квартире.

Пришла пора воспользоваться выгодными предложениями и акциями. Группа компаний «Территория жизни» - крупнейший застройщик в Пензенской области по темпам текущего строительства в регионе (по данным ЕРЗ РФ*) предлагает своим клиентам пул квартир с готовой отделкой в сданных и строящихся домах по минимальным ценам.

Только в декабре застройщик в рамках предновогодней акции «Платим ипотеку за вас» компенсирует платежи по ипотеке при покупке квартиры в течение всего следующего года. Выгода составит до 250 000 рублей**.

Воспользоваться предложением можно при покупке квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава». В акции участвуют 11-е строение («Дом у школы»), а также строение № 15Б. Дома сданы. Ключи клиент получает сразу после оформления сделки.

Можно приобрести квартиру как с предчистовой, так и с готовой отделкой Smart Pro.

Продукт Smart Pro - это квартира с отделкой, включающей полностью укомплектованную ванную комнату со стиральной машиной и сантехникой, межкомнатные двери, ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечным освещением, установленный кухонный модуль. Окна с энергоэффективностью класса А увеличены на 35%, что добавляет больше света и делает квартиры просторными и светлыми.

Выгодное предложение позволяет приобрести готовые квартиры в уже сданных домах в жилом комплексе, где есть инфраструктура: школа, детские сады, центры развития и магазины в шаговой доступности, пешеходная и парковая аллеи.

«Большинство наших новоселов приобретают жилье с привлечением ипотечных кредитов. Программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой сейчас позволяет купить квартиру на очень выгодных условия. А с акцией «Платим ипотеку за вас» застройщик в течение всего следующего года закрывает ваши ипотечные платежи. Выгода клиента - до 250 000 рублей», - рассказывает коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

При покупке квартиры персональный менеджер поможет выбрать наиболее понравившийся вариант планировки. Отделку можно увидеть, посетив готовое жилье.

Посмотреть и выбрать квартиры с чистовой отделкой можно, записавшись на консультацию в офис по телефону 8 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных.

Адреса офисов продаж:

- ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00);

- ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

*На 1 ноября 2022 года ГК «Территория жизни» занимает I место по темпам текущего строительства в Пензенской области (по данным ресурса ЕРЗ РФ).

**Не является публичной офертой. «Платим ипотеку за вас» - название рекламной акции, в рамках которой сумма выплат/возврата приобретателю не превышает 250 000 рублей (с учетом НДФЛ, выплаты агентом правообладателя производятся в срок до 25.12.2023). Выплата производится по договору дарения с ООО «МК» .

В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 31. Количество квартир ограничено - не более 15. 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 6, -3-й и 4-й этапы строительства, введены в эксплуатацию. Срок действия акции - с 25.11.2022 до 31.12. 2022.

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