Общество

В Пензе рассказали, что больше всего тревожит матерей и жен бойцов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Руководитель общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» Ольга Клейменова рассказала, что сейчас больше всего тревожит матерей и жен бойцов.

«Это отсутствие связи. Не настаивайте, чтобы ваши родные и близкие выходили с вами на связь, это очень опасно для жизни, и каждый звонок может обернуться очень печально не только для позвонившего, но и для его товарищей.

Поэтому всех мам, жен призываю набраться терпения и ждать, когда у него будет возможность вам что-то сообщить», - обратилась она к женщинам во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом во «ВКонтакте».

Ранее пензенский юрист Михаил Лиcин, отвозивший гуманитарную помощь в зону СВО, предупредил жителей области: «Срочно и обязательно! Скажите все своим мобилизованным родственникам и знакомым из числа блогеров-любителей, что благодаря их трескотне по телефону и пересылкам в интернет фото/видео с привязкой к местности своего расположения они приближают к себе тот самый Хаймарс, который точно не промажет!»

Пензенец подчеркнул: если по таким «репортажам и докладам» родственники в курсе, где и сколько солдат в одном месте, значит, это знает и другая сторона.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте