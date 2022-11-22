В Пензе рассказали, что больше всего тревожит матерей и жен бойцов

22.11.2022 | 16:01

Руководитель общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» Ольга Клейменова рассказала, что сейчас больше всего тревожит матерей и жен бойцов.

«Это отсутствие связи. Не настаивайте, чтобы ваши родные и близкие выходили с вами на связь, это очень опасно для жизни, и каждый звонок может обернуться очень печально не только для позвонившего, но и для его товарищей.

Поэтому всех мам, жен призываю набраться терпения и ждать, когда у него будет возможность вам что-то сообщить», - обратилась она к женщинам во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом во «ВКонтакте».

Ранее пензенский юрист Михаил Лиcин, отвозивший гуманитарную помощь в зону СВО, предупредил жителей области: «Срочно и обязательно! Скажите все своим мобилизованным родственникам и знакомым из числа блогеров-любителей, что благодаря их трескотне по телефону и пересылкам в интернет фото/видео с привязкой к местности своего расположения они приближают к себе тот самый Хаймарс, который точно не промажет!»

Пензенец подчеркнул: если по таким «репортажам и докладам» родственники в курсе, где и сколько солдат в одном месте, значит, это знает и другая сторона.