Установка оборудования на платных парковках растянулась на 5 месяцев

22.11.2022 | 11:27

Новые платные муниципальные парковки в Пензе наконец заработали. Об этом городское управление транспорта и связи сообщило во вторник, 22 ноября.

Брать деньги с водителей начали с 14-го числа.

«Функционируют парковки по улицам Гагарина, Советской, Карла Маркса, Свердлова и на Привокзальной площади станции Пенза-I. До конца 2022 года дополнительно будет введена в эксплуатацию парковка по улице Куприна», - уточнили в управлении.

Там объяснили, что существующие темпы автомобилизации не позволяют обеспечить потребность водителей в необходимом количестве мест, «наличие платных парковок является альтернативой бесплатных парковок и отвечает общероссийским тенденциям урбанистики».

Изначально предполагалось, что оборудование для платных парковок установят к 1 июня и с лета начнут брать плату с водителей: на Гагарина - по 20 рублей за час, на остальных парковках - по 30.

В апреле городской департамент ЖКХ заключил муниципальный контракт с ООО «Курсус» на установку систем автоматизации, однако из-за перебоев в поставках зарубежных материалов подрядчику не удалось выполнить работы в срок.

Таким образом, пензенцы пять с половиной месяцев могли безвозмездно пользоваться пятью муниципальными парковками.