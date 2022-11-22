Установка оборудования на платных парковках растянулась на 5 месяцев

Новые платные муниципальные парковки в Пензе наконец заработали. Об этом городское управление транспорта и связи сообщило во вторник, 22 ноября.
Брать деньги с водителей начали с 14-го числа.
«Функционируют парковки по улицам Гагарина, Советской, Карла Маркса, Свердлова и на Привокзальной площади станции Пенза-I. До конца 2022 года дополнительно будет введена в эксплуатацию парковка по улице Куприна», - уточнили в управлении.
Там объяснили, что существующие темпы автомобилизации не позволяют обеспечить потребность водителей в необходимом количестве мест, «наличие платных парковок является альтернативой бесплатных парковок и отвечает общероссийским тенденциям урбанистики».
Изначально предполагалось, что оборудование для платных парковок установят к 1 июня и с лета начнут брать плату с водителей: на Гагарина - по 20 рублей за час, на остальных парковках - по 30.
В апреле городской департамент ЖКХ заключил муниципальный контракт с ООО «Курсус» на установку систем автоматизации, однако из-за перебоев в поставках зарубежных материалов подрядчику не удалось выполнить работы в срок.
Таким образом, пензенцы пять с половиной месяцев могли безвозмездно пользоваться пятью муниципальными парковками.
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