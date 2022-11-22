Общество

«ТНС энерго Пенза» рекомендует оплатить счета до изменения тарифов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области информирует об изменении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 1 декабря 2022 года.

Подписанное главой Правительства РФ постановление перенесло индексацию с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета ноябрьского потребления по действующим тарифам настоятельно рекомендуется передать показания индивидуальных приборов учета до 25 ноября 2022 года и произвести оплату. Обращается внимание, что по показаниям приборов учета, переданным после указанной даты, весь объем потребления будет рассчитан по новым тарифам.

«ТНС энерго Пенза» призывает клиентов не копить долги и оплачивать электроэнергию вовремя и в полном объеме.

С Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» можно ознакомиться по ссылке.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте