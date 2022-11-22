Названы отрасли, в которых с наступлением осени выросли зарплаты

22.11.2022 | 16:56

Среднемесячная зарплата жителей Пензенской области за сентябрь 2022 года составила 40 279 рублей - это на 2,1% меньше, чем было в августе.

Такие данные во вторник, 22 ноября, обнародовал Пензастат.

«Самой высокооплачиваемой отраслью стала деятельность в области информации и связи - 55 439 рублей, прирост зарплаты относительно сентября 2021 года составил 18,6%.

В то же время у работников гостиниц и предприятий общественного питания средняя заработная плата выросла лишь на 6,1% и оказалась самой низкой в области - 23 968 рублей», - сообщили статистики.

По сравнению с августом 2022-го в сентябре наиболее заметно увеличились зарплаты в сферах образования (на 16,1% - работники там получили в среднем по 35 638 рублей), а также культуры, спорта и организации досуга (на 6,6% - с оплатой труда 30 236 рублей).