Глава Пензы и дети из ДНР и ЛНР посетили художественное училище

22.11.2022 | 17:32

Во вторник, 22 ноября, глава города Владимир Мутовкин вместе с представительницами совета женщин посетил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого.

Вместе с ними в образовательном учреждении побывали дети из ДНР и ЛНР дети со своими мамами и бабушками.

Художественное училище - одно из старейших в России, в 2023 году оно отметит свое 125-летие.

Гостей встретили директор училища Ирина Тюкалова, которая также входит в состав совета женщин при главе города, и педагоги. Они провели экскурсию по зданию, рассказали об истории учебного заведения, его основателе пензенском губернаторе Н. Д. Селиверстове и первом директоре К. А. Савицком, чье имя присвоено ПХУ.

Гости осмотрели библиотеку училища, старейшую в Пензе и регионе, а также учебные помещения и мастерские.

Главной целью визита гостей стала выставка «Женщины и цветы. Батик и акварель» заслуженного работника культуры России Татьяны Чагоровой - выпускницы ПХУ. Она посвящена Дню матери, который отмечается 27 ноября.

О каждой из картин художница подробно рассказала гостям, подчеркнув, что хотела отобразить в полотнах красоту женщины, ее роль в семье и обществе.

Делясь впечатлениями об увиденном, Владимир Мутовкин отметил, что представленные на выставке работы проникнуты любовью и душевным теплом, и поблагодарил художницу за ее творчество.

Также гости ознакомились с экспозицией из работ студентов училища. Молодые люди со своими наставниками побывали летом на пленэре в Крыму и запечатлели на своих полотнах пейзажи этого региона.

Завершилась встреча совместным чаепитием, во время которого глава города в неформальной обстановке пообщался с ребятами и взрослыми из Донецка и Луганска, расспросил их о жилищно-бытовых условиях, о том, как мальчики и девочки учатся в школе, какие картины на выставках им понравились.

Мам и бабушек Владимир Мутовкин поздравил с наступающим Днем матери и пожелал им и детям мира, здоровья, добра, благополучия.