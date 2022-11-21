Общество

Пензастат: За 10 месяцев в регионе снизились цены на овощи и фрукты

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Пензенские статистики проанализировали ситуацию с ценами на овощи и фрукты в регионе в январе - октябре 2022 года.

В октябре по сравнению с сентябрем их стоимость незначительно повысилась (индекс составил 101,6%), по сравнению с декабрем 2021-го - понизилась (85,8%).

Так, за 10 месяцев стали доступнее белокачанная капуста (на 65,6%), огурцы (на 46,6%), картофель (на 45,3%), свекла (на 37,8%), чеснок (на 36,8%), морковь (на 31,3%), помидоры (на 15,5%), лук репчатый (на 12,3%).

«Из фруктов в наибольшей степени подешевели виноград (на 25,4%), яблоки (на 13,7%), груши (на 3,1%) и лимоны (на 2,6%)», - сообщили в Пензастате.

В свою очередь, подорожали за тот же период замороженные ягоды (на 18,1%), апельсины (на 11,8%) и бананы (на 9,3%).

В октябре минимальная цена на яблоки регистрировалась на уровне 76,45 руб. за килограмм, на груши - 140, на лимоны - 112,15, на чеснок - 213,93, на зелень - 453,02.

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