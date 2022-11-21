Общество

Минфин РФ сообщил о завершении программы льготной ипотеки

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Минфин РФ сообщил о том, что до завершения льготной ипотеки осталось чуть больше месяца.

«Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря», - сообщил замглавы министерства финансов Алексей Моисеев.

После этого ипотечные платежи могут увеличиться до 40%, пишет РБК-Петербург.

Ипотека с господдержкой под 7% годовых появилась в период пандемии - в 2020 году. И сразу стала самой востребованной в стране.

Объекты холдинга «Термодом» также участвуют в программе льготной ипотеки: компания сотрудничает с ведущими банками. И времени, чтобы купить квартиру по госпрограмме, все меньше.

Менеджеры холдинга «Термодом» готовы рассказать про самые интересные варианты квартир в Пензе и Спутнике. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Строймашкапитал», «Термодом-инвест», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации на https://наш.дом.рф.

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