Общество

37,5% пензенцев в опросе указали, что получают меньше 20 000 руб.

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Опрос, проведенный в соцсети «ВКонтакте», подтверждает данные федеральных экспертов: Пензенская область является регионом с низкими зарплатами.

По данным ria.ru, только 2,1% работающих пензенцев получают более 100 000 рублей в месяц. Диапазон самых распространенных зарплат - от 20 000 до 40 000 рублей, а у 24,9% заработок ниже 20 000.

Эксперты делали выводы, опирались на данные официальной статистики по среднему вознаграждению за труд с сентября 2021-го по август 2022-го.

В группе PenzaInform.ru в соцсети «ВКонтакте» был запущен анонимный опрос «Какая у вас зарплата?». Предлагались варианты: до 20 000, от 20 000 до 40 000, от 40 000 до 60 000, от 60 000 до 100 000 и больше 100 000.

В опросе за три часа принял участие 261 человек (данные на 14:30 21 ноября). Лидирующий вариант - от 20 000 до 40 000 рублей, его выбрали 105 человек (40,23%). На втором месте сумма до 20 000 - 98 жителей Пензенской области (37,55%).

Больше 100 000 рублей в месяц зарабатывают 4,23% пензенцев (этот вариант указали 21 человек).

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