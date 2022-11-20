Вадим Супиков решил вопрос по очистке двора пензенской школы

В общественную приемную спикера пензенского ЗакСобра Вадима Супикова поступило обращение и. о. директора школы № 66 имени В. А. Стукалова Веры Махониной.
Она попросила посодействовать в решении вопроса с вывозом спиленных веток с территории учебного заведения.
Оперативно к корпусу № 1 школы на улице Медицинской направилась необходимая техника. Двор от веток очистили.
Педагоги и родители учащихся выразили благодарность своему депутату за внимание к проблемам избирателей.
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