Вадим Супиков решил вопрос по очистке двора пензенской школы

20.11.2022 | 16:14

В общественную приемную спикера пензенского ЗакСобра Вадима Супикова поступило обращение и. о. директора школы № 66 имени В. А. Стукалова Веры Махониной.

Она попросила посодействовать в решении вопроса с вывозом спиленных веток с территории учебного заведения.

Оперативно к корпусу № 1 школы на улице Медицинской направилась необходимая техника. Двор от веток очистили.

Педагоги и родители учащихся выразили благодарность своему депутату за внимание к проблемам избирателей.