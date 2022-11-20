Старую Суру в Пензе начали очищать от отходов ОАО «Маяк»

20.11.2022 | 10:57

В Пензе Старую Суру начали очищать от донных отложений. Работы выполняет ОАО «Маяк». Ранее эту организацию обвинили в загрязнении объекта.

На экологическое бедствие и бездействие надзорных органов обратил внимание горожанин Владимир. Он написал сообщение на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте».

«С «Маяком» уже который год сделать ничего не могут. Как сливал неочищенные отходы, так и продолжает сливать», - возмутился мужчина.

Представитель регионального правительства в ответе уверил его, что дело сдвинулось.

«ОАО «Маяк» в целях ликвидации превышений загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Старая Сура, приступил к выполнению работ по очистке водного объекта от донных отложений», - пояснил он.

Жалобы на загрязнение реки и гибель рыбы начали поступать в региональный минлесхоз в ноябре 2020 года. Пензенцы связали ЧП с деятельностью «Маяка».

Специалисты сделали заборы воды и обнаружили в ней превышение таких веществ, как азот аммонийный, железо, фенолы, цинк, сульфаты, ионы меди.

За нарушение правил водопользования в отношении юридического и должностного лица были составлены протоколы об административных правонарушениях, ОАО «Маяк» выдали предписание об устранении нарушений.

За год, с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го, систематическое негативное воздействие привело к значительному превышению предельно допустимых концентраций токсичных ингредиентов. Ущерб, нанесенный природным ресурсам в результате загрязнения реки и гибели рыбы, превысил 460 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. К ответу привлекут заместителя технического директора ОАО.

Во время следствия суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество акционерного общества. Оно лишилось доступа к сумме на расчетном счете, равной причиненному ущербу.

«Маяк» обязали обеспечить сброс сточных вод с соблюдением предельно допустимых нормативов. Очистные сооружения предприятия должны модернизировать.