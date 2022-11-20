Бум свадеб: в сентябре в брак вступили почти 1 000 пензенских пар

20.11.2022 | 10:35

В Пензенской области в сентябре зарегистрировали 1 562 смерти, на 510 меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (2 072).

Такие данные обнародовал Росстат.

В сентябре на свет появилось 706 жителей региона. За тот же месяц 2021-го зарегистрировали на 124 больше новорожденных - 830. Скончалось 4 младенца до года (3 - в сентябре 2021-го).

Естественная убыль населения в первый осенний месяц составила 856 человек, почти в два раза меньше, чем в сентябре прошлого года (1 242).

В сентябре узаконили свои отношения 955 пар (847 - за аналогичный месяц прошлого года). Возможно, увеличение показателя связано с объявлением частичной мобилизации, когда пензенские загсы ускорили регистрацию браков с мужчинами, попавшими под призыв.

За сентябрь этого года распались 485 семей (410).

В регионе за январь - сентябрь родились 6 367 детей, умерло 14 870 человек. Естественная убыль - 8 503.