Кузнецкая театральная школа взяла Гран-при международного конкурса

«Солдат и мальчик» принесли кузнецкой театральной школе «Ступени» главный приз XXXIII Международного фестиваля-конкурса «Звезды столицы». Коллектив впервые принял участие в форуме и покорил жюри своей постановкой.
«Детей - талантливых, умных, красивых, образованных и, самое главное, жаждущих победы - было очень много. И неожиданность для нас абсолютная, что мы стали обладателями Гран-при», - сообщила директор театральной школы Наталья Тескина.
Спектакль поставлен по повести Анатолия Приставкина. Это рассказ о трудной жизни детдомовцев в годы Великой Отечественной войны.
«Это трогательный спектакль о взаимодействии двух людей совершенно разных поколений, оказавшихся в трудной ситуации, - как из них выйти, как остаться в первую очередь человеком». пояснила Наталья Тескина.
«Чтобы проникнуться историей, я посмотрел не один десяток документальных фильмов о войне. Понимал всю атмосферу - это было ужасно», - отметил исполнитель главной роли Александр Казаков.
Для некоторых юных актеров спектакль стал премьерой. Так, одну из главных ролей - Мальчика - сыграл новый артист.
«Я играл на конкурсе в первый раз. Мне понравилось выступать за мальчика, который помогал солдату находить оружие, документы», - рассказал исполнитель главной роли Владислав Бодров.
2022 год оказался очень успешным для театральной школы «Ступени». Копилка наград коллектива пополнилась тремя Гран-при разных фестивалей.
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