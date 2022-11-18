Общество

Продукция «Дамате» получила 16 наград на двух престижных конкурсах

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Мясные полуфабрикаты группы компаний «Дамате» получили 16 наград на конкурсах «Гарантия качества» и «Мясной Оскар». Почетными медалями и дипломами награждены продукты из мяса индейки и утки.

«Гарантия качества» - независимый международный конкурс качества продуктов, который проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ. Цель конкурса - поиск и продвижение качественной пищевой продукции и производителей с подтвержденной безопасностью.

Участие в конкурсе приняли свыше 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 41 региона России, а также из Казахстана и Беларуси.

В ходе глобальной оценки качества ведущие эксперты страны изучили и дали свою оценку 949 образцам конкурсной продукции в 29 категориях. Все представленные продукты прошли органолептическую оценку, проведенную аттестованными дегустаторами 10 научно-исследовательских институтов пищевой отрасли, лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях и оценку маркировки.

На рассмотрение жюри, состоящего из членов Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова, «Дамате» представила широкий ассортимент продукции из индейки под брендом «Индилайт» и утки с торговой маркой «Озёрка».

По результатам оценки серебряные медали получили мясо индейки в пикантном маринаде и карпаччо из индейки. Дипломов «Гарантия качества» и «Мясной Оскар» удостоено филе индейки с томатами и орегано и индейка «Духовая».

Серебряную медаль конкурса «Гарантия качества» завоевала ветчина «Мраморная», а «Мясной Оскар» - колбаса «Индейка Докторская». Также два диплома качества получили наггетсы из индейки классические запеченные, которые производятся в Пензенской области на крупнейшем в Европе заводе «Дамате» по глубокой переработке индейки.

Продукция бренда «Озёрка» была удостоена шести высших наград. «Гарантию качества» и «Мясной Оскар» получили филе грудки утенка, окорочка и утенок табака.

Вручение наград традиционно состоялось во Всемирный день качества, который отмечается 10 ноября. Таким образом эксперты подтвердили высочайшее качество, вкус и безопасность продукции агрохолдинга.

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