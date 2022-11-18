Пензенец не смог уехать вечером из центра и наказал перевозчика

18.11.2022 | 16:44

Из центра Пензы после 22:00 почти невозможно уехать на общественном транспорте. С этой проблемой горожане сталкиваются постоянно, очередная жалоба появилась в комментариях на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Время 22:34, а с «Центрального рынка» уехать уже невозможно. Позор», - написал житель Пензы.

Ему ответил представитель правительства региона. Указав, что большинство городских маршрутов работают до 22:00, он запросил для проведения служебного расследования более точную информацию.

Оказалось, что пензенец пытался уехать из центра в будний день - в среду, 16 ноября. По его словам, вместе с ним на остановке стояли минимум 10 человек. Но с 22:05 до 22:40 не проехало ни одной маршрутки в сторону Арбекова.

Спустя сутки обращение было рассмотрено сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Проведена проверка работы маршрутов общественного транспорта с помощью специализированного программного обеспечения РНИС. По имеющимся телематическим данным установлено, что 16 ноября в указанный промежуток времени от остановки «Центральный рынок» в сторону микрорайона Арбеково в 22:19 проследовал автобус маршрута № 54, в 22:23 - автобус малого класса маршрута № 77.

По выявленным фактам неисполнения перевозчиками маршрутов № 66 и 70 условий государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, за ноябрь 2022-го оплата будет произведена путем выплаты перевозчику суммы, уменьшенной на сумму объема невыполненной работы, то есть за фактически выполненный объем работ, а также перевозчику выставлен штраф», - говорится в ответе регионального правительства.