Общество

Пензенец не смог уехать вечером из центра и наказал перевозчика

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Из центра Пензы после 22:00 почти невозможно уехать на общественном транспорте. С этой проблемой горожане сталкиваются постоянно, очередная жалоба появилась в комментариях на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Время 22:34, а с «Центрального рынка» уехать уже невозможно. Позор», - написал житель Пензы.

Ему ответил представитель правительства региона. Указав, что большинство городских маршрутов работают до 22:00, он запросил для проведения служебного расследования более точную информацию.

Оказалось, что пензенец пытался уехать из центра в будний день - в среду, 16 ноября. По его словам, вместе с ним на остановке стояли минимум 10 человек. Но с 22:05 до 22:40 не проехало ни одной маршрутки в сторону Арбекова.

Спустя сутки обращение было рассмотрено сотрудниками ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Проведена проверка работы маршрутов общественного транспорта с помощью специализированного программного обеспечения РНИС. По имеющимся телематическим данным установлено, что 16 ноября в указанный промежуток времени от остановки «Центральный рынок» в сторону микрорайона Арбеково в 22:19 проследовал автобус маршрута № 54, в 22:23 - автобус малого класса маршрута № 77.

По выявленным фактам неисполнения перевозчиками маршрутов № 66 и 70 условий государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, за ноябрь 2022-го оплата будет произведена путем выплаты перевозчику суммы, уменьшенной на сумму объема невыполненной работы, то есть за фактически выполненный объем работ, а также перевозчику выставлен штраф», - говорится в ответе регионального правительства.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте