Будущие архитекторы изучают работу «Термодома»

18.11.2022 | 15:26

Воспитывать кадры с раннего возраста - это про «Термодом». Холдинг присматривается к молодым специалистам еще до начала их практики.

Студенты Пензенского колледжа архитектуры и строительства побывали на экскурсии в Городе Спутнике, чтобы своими глазами увидеть, как застройщик развивает микрорайон.

Набережная, арт-объекты, общественные пространства, дворы, новые жилые комплексы и новые подходы к комфорту их жителей - все это интересовало молодых специалистов.

Позднее они смогут вернуться сюда на стажировку, а в будущем - стать частью крупнейшего строительного холдинга в Пензенской области.

Эмоций было много, а вывод один: Спутник - это интересно, а «Термодом» - престижно.