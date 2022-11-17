В Пензе подрядчик рассказал о ходе строительства жилого дома «Утро»

17.11.2022 | 10:09

Жилой дом «Утро» - это новый яркий проект, вписанный в историю Пензы. Он расположен в самом сердце Терновки, в десяти минутах езды от делового и исторического центра, но в отдалении от городского шума.

Вид из окна на частный сектор подарит ощущение загородной жизни. Весомыми аргументами в пользу покупки квартиры мечты станут огороженный двор, пространство для творчества, спорта и игр, просторная парковка.

Квартиры в «Утре» раскупают быстро, на данный момент продано уже более 70%. Будущие новоселы наблюдают за процессом стройки, который вышел на финишную прямую.

Кирпичный дом обретает краски утра: строители закончили возведение десяти этажей и приступили к оформлению фасада. Собственная котельная обеспечит комфорт жителей в любое время года - отопительный сезон здесь всегда будет начинаться вовремя, когда этого пожелают жильцы.

«Внутренняя отделка и работы по прокладке всех инженерных сетей выполнены более чем на 80%. Завершен монтаж газопровода по фасаду здания и введены магистральные трубопроводы теплоснабжения в крышную котельную», - сообщил главный инженер ООО специализированного застройщика «Домострой» Юрий Стоцкий.

Оценить труды строителей можно не только из окна офиса продаж, откуда открывается вид на стройплощадку. Функционирует шоурум, куда можно прийти всей семьей.

Квартиры сдаются с отделкой вайтбокс: выровненные оштукатуренные стены, стяжка полов, остекленные лоджии. А это значительно сократит бюджет ремонта, останется лишь нанести декоративные материалы.

Вложение в жилье - надежный способ сохранить семейный капитал. Удачное расположение, современные технологии в сочетании со старым добрым кирпичом обеспечат ликвидность квадратных метров на десятилетия вперед. Уточнить детали покупки можно в офисе жилого дома «Утро», расположенного по адресу: Терновского, 102, телефон 8 (8412) 505-904.