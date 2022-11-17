Шоу Славы Полунина: на Пензу надвигается «снежная буря»

17.11.2022 | 09:11

С 18 по 21 ноября пензенцы смогут увидеть легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру.

Представление пройдет на сцене в большом зале филармонии. Оно окутает зрителя снежной нежностью, погрузит в атмосферу сказки и даст возможность снова почувствовать себя ребенком.

«Снежное шоу» - особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает все пространство зала паутиной, которая опускается со сцены на зрителей, и они тянут ее, окутывая себя, соседей.

Также зал накрывает и искусственный снег, он то усиливается, то ослабевает, то сдувается ветром, то ложится шапками на зрителей и клоунов.

Снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребенке, который остается жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. Желание и тех, и других Полунин, как волшебник, исполняет.

Клоуны в «Снежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу slavasnowshow.ru и в кассе «Пензаконцерта». Заказать их можно ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону 8-800-777-50-47.

Наличие билета для ребенка обязательно. Возрастное ограничение 6+.