Офис в каждый дом: как и зачем переводить сотрудников на удаленку

17.11.2022 | 12:51

Октябрьское исследование популярного сервиса по поиску работу показало, что более 76% россиян хотят работать из дома. Каждый десятый опрошенный даже готов сменить профессию ради этого. При этом 44% респондентов указали, что работодатели уже перевели их на удаленный или гибридный формат работы. О том, какие плюсы приносит удаленка бизнесу и как создать рабочую обстановку вне офиса за разумные деньги, рассказали эксперты одного из крупнейших интернет-ретейлеров «Ситилинк».

Во-первых, сокращаются расходы на аренду офиса. Традиционно это одна из значительных частей расходов многих компаний. Переход на удаленную работу позволяет навсегда забыть об таких тратах или по крайней мере серьезно их сократить. Чтобы определить размер офиса, который действительно необходим вашей компании, поручите менеджеру выяснить, кто из подчиненных сможет выполнять свои функции удаленно без потери качества, а без чьего присутствия все-таки никак не обойтись. IT-специалист, бухгалтер и маркетолог вполне смогут работать из любой точки мира, а вот без работника склада, кассира или продавца на месте не выйдет.

Вместе с арендой сокращаются и другие мелкие офисные расходы: чай, кофе, снеки, канцелярские принадлежности, содержание помещения. При этом иметь представительский офис для встреч с партнерами или командной работы иногда просто необходимо.

Второй заметный плюс удаленки - это оптимизация штата. Больше не имеет значения, где проживает ваш сотрудник: не нужно оплачивать переезд и проживание востребованного специалиста из другого города. А для выполнения задач, не требующих постоянного или периодического присутствия, можно пригласить соискателей из более отдаленных регионов. Как правило, у них ниже зарплатные ожидания, а значит, компания сможет либо сэкономить, либо нанять за те же деньги более квалифицированного работника.

Как же обустроить рабочую зону вне офиса? В первую очередь, нужно удостовериться, что у сотрудника дома есть необходимая мебель для работы. Перспектива вести дела в кровати может звучать привлекательно, но на деле выйдет крайне непродуктивно. Поэтому в квартире нужно выделить рабочий уголок и обустроить его максимально удобно и эргономично.

Можно составить памятку по организации рабочего места для сотрудников, но еще лучше взять дело в свои руки. В интернет-магазине «Ситилинк» представлено много отечественных и зарубежных брендов, которые подойдут под разный стиль и бюджет. Например, из компактного стола «Сокол» и кресла компании «Бюрократ» получится комплект по демократичной цене от 6 000 рублей. Сотрудникам можно предложить несколько вариантов меблировки, чтобы они выбрали тот, что впишется в квартиру по стилю и размеру.

Для выполнения своих обязанностей специалисту понадобится надежная техника, поэтому работодателю стоит рассмотреть возможность предоставления рабочего ПК. Один из ключевых вопросов - что купить: стационарный или портативный компьютер? Сейчас все больше компаний выбирают для персонала ноутбуки. Ведь главное преимущество домашнего офиса - его мобильность. А значит, и технику выигрышнее выбирать такую, какую просто взять с собой в коворкинг, на дачу или в командировку.

В «Ситилинке» есть широкий выбор ноутбуков с высокой производительностью даже для больших объемов работы. Например, модели Acer Aspire и Huawei MateBook.

Вместе с ноутбуком эксперты советуют приобрести подставку. Она приподнимает ноутбук над столом, что помогает добиться правильной посадки - экран находится на уровне глаз, как рекомендуют врачи. Такое положение спасает шею и спину от перенапряжения. С подставкой удобно работать хоть на диване, хоть на лавочке в парке. Еще она позволяет ноутбуку не перегреваться: через отверстия снизу воздух циркулирует без препятствий, а в некоторых моделях в подставку встроен вентилятор.

Даже на удаленке иногда приходится встречаться с коллегами и клиентами, пусть и в онлайн-формате. Позаботьтесь, чтобы на этот случай у каждого работника была качественная гарнитура и веб-камера. Необязательно выбирать модель с разрешением 4К, но откровенно пиксельное изображение не прибавит вашему менеджеру харизмы на переговорах.

Когда рабочее место будет готово, стоит задуматься, как создать сотрудникам рабочий настрой. Большинство из них ценят удаленку за то, что не нужно тратить время на дорогу, есть возможность лучше выспаться и самому распределить свое рабочее время. Кто-то более производителен с утра, а у кого-то работоспособность повышается ближе к вечеру. При этом домашняя атмосфера, питомцы и другие отвлекающие факторы часто мешают сосредоточиться. Чтобы сохранить рабочий настрой, лучше оставить в пределах видимости только нужные для дела вещи: ежедневник или блокнот для записей, пару ручек, чашку.

Иногда для роста продуктивности нужно больше пространства для планирования и анализа. Для этого можно поставить пробковую доску. Они бывают компактные и вместительные. К примеру, на доске Cactus CS-CBD размером 120 x 150 см разместится даже очень сложная и подробная схема контрагентов.

Один из основных недостатков удаленного формата - нехватка живого общения с коллегами. Это может привести к утрате чувства сплоченности и коллективизма внутри компании. Для поддержания командного духа стоит проводить конференц-колы несколько раз в неделю, где каждый расскажет о проделанной работе и планах на ближайшее время.

Чтобы сделать собрание более продуктивным, необходимо включить камеры. Во-первых, визуальный контакт нужен, чтобы собрание не становилось обезличенным, а человеческое общение - набором команд и отчетов. Во-вторых, проще концентрироваться на разговоре и не отвлекаться на посторонние мысли и внешние раздражители, когда видишь собеседника и знаешь, что смотрят и на тебя. Участникам встречи нужно проявлять вежливость и максимально включаться в процесс: активно слушать, задавать вопросы и развивать коммуникацию.

Работодателю стоит поощрять общение коллег во внерабочее время. В Zoom можно собираться не только обсудить текущие дела, но и организовать разговорный английский клуб или онлайн-корпоратив. Многие играют в онлайн-игры: можно собирать команды и устраивать сражения между отделами или с другими компаниями.