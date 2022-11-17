Общество

Банк «Кузнецкий» и «ТНС энерго Пенза» реализуют совместный проект

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ПАО Банк «Кузнецкий» и «ТНС энерго Пенза» завершают проект, который дает жителям области возможность осуществлять более чем 1 000 видов платежей (ЖКХ, связь, интернет, обучение, погашение кредитов, оплата штрафов, налогов и иных услуг) в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза».

«Реализация совместного проекта - это еще один шаг к повышению доступности финансовых сервисов. Теперь жители нашего региона могут оплачивать различные услуги быстро и удобно не только в офисах банка «Кузнецкий», но и в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Возможность оплаты услуг уже реализована в офисах гарантирующего поставщика в Пензе и крупных районных центрах. В ближайшее время подобная функция появится во всех остальных районах области.

«Мы уверены, что комплексный подход к оказанию услуг позволит сэкономить время потребителей и сделать процесс посещения центров обслуживания клиентов компании эффективным и комфортным», - подчеркнул заместитель генерального директора ГК «ТНС энерго» - управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

ООО «ТНС энерго Пенза» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области. Компания обслуживает 660 164 физических лиц и 17 781 юридическое лицо, что составляет 75% рынка сбыта электроэнергии в регионе. ООО «ТНС энерго Пенза» входит в структуру группы компаний «ТНС энерго» - одного из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России. По итогам 2021 года объем полезного отпуска электроэнергии составил 3,3 млрд кВт/ч.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.

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