Общество

В Пензенской области за неделю 2 900 пациентам поставили диагноз «ОРВИ»

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С 7 по 13 ноября в Пензенской области было зарегистрировано 2 900 случаев ОРВИ, что на 2% меньше, чем неделей раньше (2 960).

12,8% заболевших - дети. На предыдущей неделе этот показатель составил 13,1%.

Средний уровень заболеваемости в регионе - 227,6 на 100 тысяч населения. Выше средего он в Башмаковском (632,6), Мокшанском (589,7), Лунинском (284,4), Нижнеломовском (244) районах и Пензе (315,4 на 100 тысяч).

В областном центре диагноз «ОРВИ» поставлен 1 752 раза. Это на 3,5% больше, чем неделей раньше.

«Заболеваемость ОРВИ среди детей в Пензе во всех возрастных группах детей ниже контрольного уровня, по взрослому населению +4,4%», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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