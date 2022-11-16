В Пензе любителей зимних видов спорта порадовал выпавший снег

16.11.2022 | 19:28

Анастасия Калинина, тренер в детской спортивной школе, решила проверить состояние инвентаря, увидев первый серьезный снег нового холодного сезона. Осадков в Пензе выпало пока немного, тем не менее город уже выглядит укрытым белым покрывалом, а значит, скоро у лыжников старт.

«Любители могут уже и с листьев практически начинать. Такое встречается в лесу: только выпал снег - уже выходят и катаются», - рассказала тренер по лыжным гонкам Анастасия Калинина.

Настроение слегка портит прогноз: в пятницу должно потеплеть, вряд ли белый покров сохранится. Но лучшие пензенские лыжники уже уехали туда, где больше снега, чтобы тренироваться.

«Сыктывкар, Вершина Теи и Златоуст», - уточнил президент областной федерации лыжных гонок Сергей Мезенцев.

Сноубордисты начинают кататься позже лыжников, но первый серьезный снегопад наводит на мысль, что до старта спортивного сезона остается совсем немного.

«Мы сможем выйти, когда будет обильный снегопад, «подушка» из снега должна быть приличная, минимум 10 сантиметров, а желательно - 15-20, потому что на сноуборде и на горных лыжах катание довольно агрессивное и снега, который сейчас выпал, не хватит», - объяснил спортсмен Анатолий Власов.

Первый обильный снегопад радует детей и тех, кто занимается закаливанием организма.

Впрочем, людей, не любящих снег, в Пензе, скорее всего, гораздо больше. Социальные сети пестрят фотографиями многочисленных аварий. Главная причина таких ДТП - усложнившиеся дорожные условия и то, что люди от них отвыкли.

До прихода настоящей зимы у горожан еще есть время. В ближайшие дни температура в областном центре будет колебаться около нуля - чуть выше или чуть ниже.