Общество

Квартиры от «Термодома» можно взять в ипотеку без начального взноса

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Квартиру в строящихся домах холдинга «Термодом» теперь можно взять в ипотеку без первоначального взноса.

Для этого клиенту нужно выбрать будущее жилище, получить заем на первоначальный взнос у партнера холдинга - МКК «Вера в капитал» *, и оформить ипотеку на оставшуюся сумму.

Это хороший вариант для тех, кому нужно срочно переехать, а также для тех, у кого есть сумма первоначального взноса, но нет накоплений для обустройства квартиры.

Раньше для ремонта пришлось бы брать потребительский кредит, а он намного выше ипотечного. Теперь можно оформить ипотеку без первоначального взноса, а накопленные деньги смело потратить на ремонт.

Телефон офиса продаж 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

* ООО МКК «Вера в капитал». Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций № 001603356007437 от 29.01.2016. Основные параметры займа: ставка - 12% годовых, сумма - до 500 000 рублей, срок - до 5 лет. Подробнее о займе можно узнать здесь.

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Строймашкапитал», «Термодом-инвест», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации на наш.дом.рф.

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