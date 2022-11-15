Все беды от взрослых: мэр Кузнецка рассказал о ЧП с подростками

15.11.2022 | 10:29

Жители Кузнецка пожаловались в соцсетях, что водители не пропускают пешеходов и игнорируют знаки, которые предупреждают о зебре.

Ситуацию обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 14 ноября.

Мэр Сергей Златогорский рассказал о ДТП, случившемся на пешеходном переходе возле ТЦ «Экватор». Водитель нарушил правила и сбил школьницу.

«Мужчина 40 с лишним лет. Я думаю, лет 20 у него стаж водительский. Уже в крови должно быть. Нет. Стукнул, лицо разбил, нос сломал. Молодой девчушке это надо? 40 с лишним лет, у самого детей куча, но ты чем думаешь? Знаки стоят, светло», - заметил градоначальник.

Он рассказал, что на минувшей неделе в реанимацию попали двое выпускников. По словам Златогорского, взрослые оказались причастны к их травмам.

«В больнице двое одиннадцатиклассников лежат. Одна в реанимации в Пензе, второй здесь. Там перелом основания черепа. 18 лет мальчику исполнилось, надо же подарить машину и права, чуть ли не день в день. И поехал кататься», - сообщил мэр.

Он призвал взрослых внимательно относиться к своим поступкам и думать о том, какие подарки делать, беседовать с детьми о безопасности.

«Все беды от взрослых. Там еще, говорят, в анализах «остатки» дня рождения этого мальчика. Кто виноват? Троих детей покалечили взрослые за неделю в нашем городе. Пешеходов не пропускают? Да с головами надо со взрослыми что-то делать, чтобы пропускали. Мы все воспитываем детей. Взрослых бы воспитать еще, институт какой-нибудь создать, тогда, глядишь, что-то поменяется», - поделился мнением Сергей Златогорский.

В заключение он отметил, что Госавтоинспекция прорабатывает вопрос безопасности оживленных пешеходных переходов в городе.