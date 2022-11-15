В Пензе резко подорожало детское питание на молочных кухнях

15.11.2022 | 18:12

Кисломолочные продукты для малышей серьезно подскочили в цене, в среднем на 40%, например, «Наринэ» до 15 ноября стоил 31 рубль, теперь - 46 рублей. Речь идет о продукции комбината «Детское и лечебное питание». Пензенцы, приходящие на так называемые молочные кухни, высказывают единое мнение: дорого.

Однако на молочных кухнях подчеркивают, что значительная часть людей здесь продукцию не покупают, а получают бесплатно - это малообеспеченные и многодетные семьи. Малышам из таких ячеек общества выдают полезное питание до достижения 2 лет по рецепту врача. Для льготной категории граждан ничего не изменится, заверил глава администрации Пензы Александр Басенко.

«Ни в подходах, ни в масштабах этой помощи изменений у нас не происходит. Денежные средства для выполнения этой задачи напрямую доводятся из бюджета города на МАУ «Детское и лечебное питание» в полном объеме. Каких-либо ограничений или сложностей с финансированием этой деятельности у администрации города нет», - сообщил он.

Муниципальное предприятие пытается и зарабатывать, то есть часть продукции продается.

«Коммерческая составляющая этой организации регулируется законами экономики, и если идет подорожание каких-то видов продуктов, то и у них идет подорожание. Другой вопрос в том, что в течение длительного времени руководство предприятия не обращало внимания на рост составляющих этих продуктов и не пересматривало цены. Может быть, надо руководителю предприятия сделать повышение цен на эти продукты более планомерное, мягкое, чем за несколько лет разом», - объяснил Александр Басенко.

На пунктах выдачи детского питания появились объявления, где значится, что стоимость продукции собственного производства увеличилась из-за роста цен на сырье и упаковку.