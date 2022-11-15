Общество

После нападения собаки на ребенка в Зарю выехали специалисты по отлову

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В понедельник и вторник, 14 и 15 ноября, в микрорайон Заря для проведения осмотра территории выезжали специалисты по отлову бездомных собак. Об этом сообщили в Центре управления регионом Пензенский области.

Итоги выездов не указываются.

Причиной внимания в району стала размещенная накануне на портале «ПензаИнформ» новость о том, что 14 ноября в Нефтянике на конечной остановке 25-й маршрутки на ребенка набросилась собака. «Укусила в момент, когда он заходил в маршрутку (со спины), неожиданно», - рассказала мама пострадавшего.

Женщина показала фотографию медицинской справки. У ребенка умеренный отек мягких тканей, поверхностная рана подколенной области с неровными краями. Ему начат курс антирабической вакцины.

Пензячка указала, что местные жители неоднократно обращались в МУП по отлову бездомных животных и в ответ получали «одни отговорки». «Когда будут приняты конкретные меры???» - возмутилась женщина.

Региональное следственное управление СК РФ организовало проверку по факту случившегося - по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее другая жительница на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» уже рассказывала о нападении собаки на ребенка в Заре.

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