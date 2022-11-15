Общество

Пензенские дети смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского проведут традиционную акцию в честь дня рождения Деда Мороза. В пятницу, 18 ноября, дети смогут поздравить сказочного волшебника по телефону.

«Уже в девятый раз подряд Дед Мороз непременно побывает на свой день рождения в Пензенском драматическом театре. Как и в прошлые годы, дети смогут лично поговорить с ним по телефону - пожелать всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку», - рассказали представители театра.

Звонки будут принимать по номеру 8 (8412) 56-47-04 строго с 16:00 до 17:00 и только от детей.

«Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг не удастся дозвониться. Желающих очень много, а телефон у дедушки один, поэтому номер часто бывает занят - ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут. Помните самое главное - Дед Мороз всех любит», - подчеркнули сотрудники учреждения культуры.

В 2021 и 2020 годах пообщаться с Дедом Морозом смогли по 25 пензенских детей, в 2019-м - около 30. Все они получили в подарок пригласительные билеты на новогодние представления в театре.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте