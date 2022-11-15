Пензенские дети смогут поздравить Деда Мороза с днем рождения

15.11.2022 | 09:46

В Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского проведут традиционную акцию в честь дня рождения Деда Мороза. В пятницу, 18 ноября, дети смогут поздравить сказочного волшебника по телефону.

«Уже в девятый раз подряд Дед Мороз непременно побывает на свой день рождения в Пензенском драматическом театре. Как и в прошлые годы, дети смогут лично поговорить с ним по телефону - пожелать всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку», - рассказали представители театра.

Звонки будут принимать по номеру 8 (8412) 56-47-04 строго с 16:00 до 17:00 и только от детей.

«Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг не удастся дозвониться. Желающих очень много, а телефон у дедушки один, поэтому номер часто бывает занят - ведь с каждым из малышей нужно обязательно поговорить хотя бы пару минут. Помните самое главное - Дед Мороз всех любит», - подчеркнули сотрудники учреждения культуры.

В 2021 и 2020 годах пообщаться с Дедом Морозом смогли по 25 пензенских детей, в 2019-м - около 30. Все они получили в подарок пригласительные билеты на новогодние представления в театре.