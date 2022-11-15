Новая опция от Yota: безлимитный трафик для онлайн-шопинга

15.11.2022 | 16:36

Мобильный оператор Yota накануне больших распродаж запустил новую опцию - безлимитный трафик для онлайн-шопинга. С ней у клиентов будет неограниченный доступ к сервисам Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс Маркет», Lamoda, «СберМегаМаркет», «Авито», «Юла», KazanExpress и Joom.

В Yota проанализировали интернет-трафик пользователей и пришли к выводу, что опция будет весьма актуальна. Любители онлайн-шопинга смогут просматривать товары и делать заказы, не беспокоясь о количестве трафика.

«По данным аналитиков Yota, за последние 15 месяцев объемы трафика на сервисы из категории «Маркетплейсы» увеличились на 70%, а количество пользователей выросло на 35%. Опция станет незаменимой для тех, кто активно пользуется маркетплейсами, ведь на фото- и видеоконтент в карточках товара тратится все больше трафика.

Особенно актуально предложение в период ноябрьских и предновогодних распродаж», - подчеркнула директор по продуктам Yota Наталья Смагина.

Подключить новую опцию как дополнительную услугу на любом тарифе можно в мобильном приложении Yota. Стоимость для смартфонов - 30 рублей в месяц, для планшетов - 10.