Общество

Нефтяники и билайн испытали выделенную сеть LTE

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Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE *).

Партнером для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развертывания как самого пакетного ядра (EPC **), так и сервиса PTT ***, позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE **** видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов.

Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».

«Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологий в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов», - прокомментировал директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом» Герман Бородов.

* Private LTE (pLTE) - современная технология построения беспроводных корпоративных сетей путем использования мобильной сети связи на базе LTE, которая может быть с успехом использована для цифровой трансформации в промышленном секторе.

** Evolved Packet Core - ядро пакетной сети нового поколения.

*** Push-to-talk - сервис, дословно «Нажми, чтобы говорить».

**** Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

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